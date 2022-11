PETA met un million de dollars en jeu pour la création de la première laine végane.

A travers son "Vegan Wool Challenge", la PETA entend "contribuer à atténuer la souffrance [animale] et à lutter contre la catastrophe climatique".

Selon elle, "l'industrie lainière produit des quantités massives de méthane, érode les sols et contamine les cours d'eau".

Cette initiative fait suite à la diffusion par l'association de plusieurs enquêtes réalisées dans une centaine d'exploitations lainières en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie témoignant de maltraitances à l'encontre d'agneaux et de moutons, et qui repose sur la capacité des designers à développer des textiles toujours plus innovants.

"Des pommes et du chanvre au thé kombucha et aux cactus, il semble n'y avoir aucune limite à ce que les designers peuvent utiliser pour créer de merveilleux vêtements et accessoires sans animaux. PETA est ravi d'offrir aux esprits novateurs un grand coup de pouce qui protégera les moutons, fera avancer la mode et aidera à mettre fin à la pollution de l'environnement causée par l'agriculture animale", souligne Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de l'association, dans un communiqué.

Le coup de pouce en question sera d'un montant d'un million de dollars et profitera à celui ou celle qui fera parler son imagination et sa créativité pour mettre au point la première laine végane au monde.