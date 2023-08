Pet-sitter : faut-il mieux réglementer cette activité de garde d’animaux ?

En période de vacances, que faire de son compagnon à quatre pattes s’il n’est pas du voyage ? Tout le monde ne peut pas faire appel à un proche pour prendre soin de son chat, son chien, son lapin. De plus en plus de "pet-sitters" (ou dog-sitter) proposent leurs services sur internet ou parfois via un petit mot dans la boîte aux lettres. Contre paiement, ils peuvent promener les animaux, les nourrir à domicile ou parfois même les accueillir chez eux.

Cette activité n’est ni protégée, ni réglementée. En Région Wallonne, n’importe qui peut devenir pet-sitter. Il ne faut pas suivre de formation particulière. Aucun permis n’est exigé, pas d’assurance particulière. La confiance reste le maître mot. Des voix se lèvent pour un meilleur encadrement de la profession. Tant du côté de certains pet-sitters qui veulent éviter des dérives (bien-être animal, sécurité des particuliers…), que du côté des pensions pour animaux où la réglementation est beaucoup plus stricte. Tout le monde peut-il devenir pet-sitter, en Région Wallonne ?

Ce déséquilibre entre les deux activités a déjà été soulevé auprès du gouvernement wallon, mais la question n’est pas prioritaire actuellement.