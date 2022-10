Pesticides : une ONG en détecte dans les cheveux d’eurodéputés, les Verts demandent une meilleure législation

Les pesticides peuvent pénétrer dans l’organisme par l’ingestion d’eau ou d’aliments, par la respiration ou par contact avec la peau. Pour en détecter la présence dans l’organisme, Pollinis a réalisé en juin une analyse capillaire au Parlement européen sur 30 députés ainsi que 14 journalistes et scientifiques.

Le laboratoire français indépendant IRES-Kudzu a examiné les échantillons et a constaté que 40 des 44 participants à l’étude avaient des résidus de pesticides dans le corps. Sur les 27 pesticides différents découverts, plus de la moitié (55%) ne peut plus être utilisée dans l’agriculture européenne. Le pesticide le plus fréquemment rencontré est l’insecticide 4,4 DDE, interdit dans l’Union européenne depuis 1978.