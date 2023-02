Pesticides, eaux polluées : l’avocat fait des ravages en Colombie

Si le président colombien Gustavo Petro affirme que les avocats sont plus importants que le pétrole pour l’économie, les écologistes mettent en garde contre la pollution qu’ils provoquent : "Les producteurs d’avocats utilisent des pesticides qui polluent l’eau en aval, rappelle Monica Florez, militante écologiste. Ces produits contaminent et endommagent aussi les palmiers et l’air."

Les représentants de cette industrie dénoncent une "diabolisation" et rappellent qu’ils génèrent 26.000 emplois. "Nous sortions d’une crise dans le secteur du café. L’industrie de l’avocat a stimulé l’économie du département de Quin-dío, qui souffrait d’un taux de chômage élevé. Nous avons contribué à réduire ce taux", défend Diego Aristizabal, président de la Fédération nationale des producteurs d’avocats.

En 2021, la Colombie a exporté 97.000 tonnes d’avocats.