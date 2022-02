Peser ses invités, décorer le sapin de Noël… Et autres curieuses habitudes d’une reine Elizabeth qui fête ses 70 ans de règne

Les cartes de Noël

Il est une tradition moins mystérieuse et plus avérée : celle des cartes de Noël. Les membres de la famille royales tiennent à répondre aux vœux et à envoyer les leurs. Ainsi, la reine signe 900 cartes de sa main, alors que Kate et William envoient de nombreuses autres cartes de leur côté.

Le match de football

Chaque Noël, William et Harry avaient l’habitude de jouer un match de football avec les membres du personnel de Sandrigham. Cette année, le match n’a pas eu lieu étant donné l’annulation des festivités. Cela étant dit, sans cette annulation, le match entre frères n’aurait probablement pas eu lieu en 2021, puisque les relations entre les deux frères sont devenues compliquées et qu’Harry aurait décidé de ne pas aller à Sandrigham, quoi qu’il arrive.

Le sapin de Noël et les cadeaux

La tradition veut que tous les convives décorent l’arbre de Noël. Et plus précisément, ce sont les petits-enfants qui apportent la dernière touche décorative au sapin, avant que la reine elle-même vérifie la cohérence globale de la décoration sapinière.

Les cadeaux sous le sapin sont offerts et ouverts la veille du jour de Noël, avec une petite particularité puisque les membres de la famille royale se donnent des cadeaux rigolos entre eux. Le personnel n’est pas oublié et reçoit aussi de la main de la reine des cadeaux, chèques cadeaux et pudding.

Le repas de Noël : tenue correcte exigée

En plus des mets traditionnels autour de la dinde, il serait de coutume selon les magazines spécialisés que les femmes s’habillent avec des robes luxueuses et des bijoux précieux, tandis que les hommes seraient tenus de porter une cravate de couleur noire lors du repas de Noël.