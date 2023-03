Perwez : un pont inutile au milieu des champs

Dans la séquence des grands travaux inutiles, arrêt à Perwez, à quelques centaines de mètres de la E411. Avec un pont construit au milieu de nulle part.

Cela fait près de 6 ans que cette construction est à l’abandon, le projet pour lequel il était destiné, le contournement de Perwez, a été abandonné, et les termes de la convention ne prévoyaient pas ce cas de figure.

Que faire de cet édifice avant qu’il ne tombe en ruine faute d’entretien ? Qui va payer la facture ? Les responsabilités sont multiples dans ce dossier.

Le SPW Mobilité et Infrastructures, les autorités communales et de l’InBW devront s’entendre pour clarifier la situation. En attendant que tout le monde se mette autour de la table, la commune déjà quelques idées pour lui trouver une nouvelle affectation : un mur d’escalade, un centre d’art contemporain ou encore une rampe de skateboard.