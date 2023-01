Perwez : plus de chiens errants chez Sans-Collier après les feux d’artifice

Si vous avez été nombreux à contempler les feux d’artifice, les chiens eux ont nettement moins profité de la nuit de la Saint-Sylvestre. Certains paniquent et peuvent prendre la fuite en entendant les explosions. Les refuges connaissent bien le problème et y sont confrontés chaque année avec des arrivées plus importantes ces jours-ci. C’est le cas chez Sans-Collier à Perwez : " C’est un problème récurrent qui a plutôt tendance à s’accentuer ", explique Clotilde Levieuge, responsable de l’accueil. " Ce sont des animaux qui ont totalement perdu leurs repères et qui arrivent apeurés chez nous. "

Ce dimanche matin, une patrouille de la police de Bruxelles est venue déposer un chien retrouvé au nord de la capitale. Un peu plus tôt, c’est un couple de Corbais qui s’est présenté avec un animal qui a fait irruption dans leur jardin après minuit.

A chaque fois, la procédure est la même : le chien errant est rassuré, installé dans un box avec de l’eau fraîche. L’équipe, composée notamment de bénévoles, vérifie par ailleurs si l’animal a une puce qui permettra d’identifier son propriétaire.

Dans 60 à 70%, des cas les chiens qui sont recueillis chez Sans Collier retrouvent leur maître. Le chiffre grimpe à 98% quand les animaux sont pucés. Si celui-ci ne peut pas être identifié ou ne se manifeste pas après dix jours, l’animal est mis à l’adoption.