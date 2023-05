Perwez : le conducteur d’un énorme camion fou percute cinq voitures et détruit un mur avant de s’enfuir

Cinq voitures endommagées, un mur et un poteau d’éclairage détruits, des clôtures arrachées, une boîte aux lettres pulvérisée, des débris sur environ 500 mètres de voiries : voilà pour le bilan des dégâts occasionnés par la course folle d’un semi-remorque dans le centre de Perwez, ce matin. Fort heureusement, le parcours hallucinant du chauffeur n’a pas fait de blessés, les faits s’étant produits tôt ce matin.

Pour une raison surprenante, le camion appartenant à une société privée basée en Flandre a d’abord pris plusieurs sens interdits avant de percuter les véhicules pourtant bien stationnés. Le conducteur de l’énorme convoi exceptionnel transportant un engin de chantier a poursuivi son trajet pendant environ 500 mètres avant de s’arrêter pratiquement à hauteur un carrefour étroit. Selon des habitants, le chauffeur aurait pris la fuite, laissant sur place son passager dans la cabine du camion.

La police est intervenue rapidement pour sécuriser les deux voiries concernées : rue des Marronniers et rue des Brasseurs. "Cet accident est vraiment exceptionnel et nous laisserons le parquet du Brabant wallon communiquer sur les faits", nous a expliqué la cheffe de corps de la zone de police Brabant wallon Est, Pier’Ann Bastogne.

Comportement consternant

De son côté, le bourgmestre Jordan Godfriaux nous a confirmé que "les dégâts avaient été occasionnés par le comportement surprenant du chauffeur et non par un problème d’infrastructure routière. Nous n’avons pas été avisés de ce convoi exceptionnel, par ailleurs ! Nous devons attendre le rapport du parquet pour connaître les raisons de ces incidents. Il n’y a pas eu de blessés, heureusement. Mais je n’ose imaginer ce qu’il aurait pu se passer un matin, en période scolaire". En effet, plusieurs écoles et infrastructures sportives se situent dans le quartier concerné. "On a sans doute évité un vrai carnage", nous confie une des riveraines.

Interrogées peu après les faits, plusieurs victimes se sont dites consternées par la course folle de l’énorme camion. "Les dégâts à notre voiture sont importants et nous devrons sans doute attendre longtemps pour être indemnisés par les assurances" commente une habitante. "Ce genre de gros camion dans les petites rues de village, c'est souvent un problème!"

Plusieurs personnes affirment que le chauffeur conduisait sous influence (probable) de l’alcool. Nous avons sollicité les commentaires du parquet. Mais nous n’avons pas encore eu de réponse, jusqu’à présent.