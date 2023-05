Perwez : le conducteur d’un camion percute cinq voitures et détruit un mur avant de s’enfuir

De manière générale, rappelons qu’un convoi est qualifié d'"exceptionnel" quand il répond à une série de normes définies par la législation régionale. "A partir d’une certaine longueur, largeur, hauteur et au-delà d’un certain poids", explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité-Infrastructures de la Région wallonne, "et lorsque la charge du véhicule est indivisible, on parle de convoi exceptionnel".

Avant d’effectuer son trajet, le transporteur doit introduire une demande d’autorisation au SPW. "Nous pouvons alors délivrer des autorisations pour différents types de réseaux, comme le réseau 90 tonnes, 120 tonnes et le réseau autoroutes. Une fois l’autorisation reçue, le conducteur doit évidemment respecter le Code de la route et rester maître de son véhicule. Si le transporteur doit traverser un village et circuler sur des voiries communales, nous contactons alors les autorités locales. Objectif : informer les autorités concernées et avoir l’assurance que le passage du véhicule puisse se faire sans danger".

Dans certains cas, le convoi doit être accompagné par des véhicules de signalisation, voire d’un véhicule de police. Quant aux contrôles, ils ont lieu de manière aléatoire. Ils sont effectués par des agents de l’Unité du contrôle routier qui se déplacent en voiture. En cas d’infraction, des sanctions sont prévues. Elles peuvent être plus ou moins sévères, en fonction du type d’infraction.