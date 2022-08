Perwez et Fize, en coupe de Belgique : prémices d’une grande saison ?

C’est une des clés du succès de prestige à Tirlemont samedi soir, dans un schéma tactique inédit disposé à partir d’un milieu de terrain très fourni. Perwez a en effet évolué en 3-6-1, n’a eu que 25% de possession du ballon, mais s’est quand même créé plus d’occasions franches que l’adversaire. Tirlemont a vu une frappe heurter la transversale dans le premier quart d’heure, mais en dehors de cela, il n’a pas eu de très grosses occasions. Le but inscrit par le puissant Scott Siroux, ancien buteur de Lasnes-Ohain, peu avant la 40eme minute a suffi au bonheur de Perwez, lequel obtient ainsi le droit d’être du quatrième tour de la Croky Cup.

"C’était le cadeau d’anniversaire qu’on voulait offrir à notre président Stéphane Lacourt, enchaîne Christophe Mortier. A présent, il va falloir gérer un calendrier qui s’étoffe. On n’est plus très loin des quarts de finale de la coupe du Brabant Wallon, nous sommes à deux rencontres des 1/16emes de finale de la coupe de Belgique (sourire) et nous attendons de savoir quand notre entrée en championnat, prévue initialement samedi à Ixelles pourra se jouer." L’ancien coach de Orp sait qu’il a un noyau suffisamment large (26 joueurs !) pour voir venir. Jusqu’ici, chacun accepte son statut. Perwez n’a guère perdu ces dernières saisons – le coach en fonction aurait 94% de victoires à son compteur depuis ses trois années de présence sur place -, mais tout ne sera en principe plus toujours aussi aisé à l’avenir, dans une P1 brabançonne, où Genappe (avec les Quentin Becker, Tanguy Steens, Michel Roulez, Michael Jonckheere, Alexandre Fabry et consorts), mais aussi Grez Doiceau, le Sporting Bruxelles et bien d’autres ont également des ambitions.

"Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, reconnaît l’intéressé. Après les arrêts, entre autres départs des expérimentés Vincent Van Diepenbeeck, Grégory Bilstein et autre Trésor, approchant la quarantaine, il a fallu intégrer seize nouvelles têtes dans le noyau. J’ai pu profiter des ennuis de Melsbroek, une équipe habituée du haut de tableau de P1 du Brabant flamand pour aller chercher plusieurs très bons éléments de ce club. Un garçon comme Ernest Sanwo, de Geel venait habituer à Perwez, l’occasion était donc belle. Et puis, attirer le duo Olivier Verdeyen et Mirko Gajanovic, du Crossing de Schaerbeek, James Fozin, de Jodoigne, Sidya Ndione, de Diegem avant de signer, cerise sur le gâteau, Adam Salles, maître à jouer de la D3 acff de la J.Tamines, c’est rester dans une logique de sérieux renforts pour Perwez."