Perwez : des élèves lèvent des fonds pour acheter un vélo biplace afin d'offrir des balades aux résidents d’un home

"J’habite à Orbais, en face de la Maison de Repos et de Soins "Le Val d’Orbais", explique Nino. "Souvent, je me disais que je pourrais faire quelque chose pour aider les résidents à sortir un peu de leur quotidien. Avec mon ami Zak, qui joue au club de hockey tout proche, on s’est dit qu’on allait leur proposer des balades champêtres à vélo. Mais pour que cela soit convivial, il fallait un vélo biplace, avec assistance électrique. Nous avons testé un tricycle sur lequel le cycliste est assis à côté de la personne invitée, ce qui permet un échange. On est vraiment assis l’un à côté de l’autre, c’est plus facile pour discuter. Il ne nous restait plus qu’à savoir comment financer le projet. On en a parlé autour de nous. Et on a choisi le crowdfunding".

A ce jour, les deux jeunes ont déjà dépassé la moitié du montant nécessaire, soit environ 13.000 euros. C’est un bon départ, mais il leur faut encore des soutiens financiers, ainsi que des cyclistes bénévoles, pour pouvoir offrir le vélo au home et emmener les résidents en balade.