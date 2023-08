Les repas scolaires auront parfois un goût amer dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

D’un côté, 32.000 élèves d’écoles en encadrement différencié auront droit à des repas chauds gratuits. Une décision politique, pour aider les familles précarisées.

Mais de l’autre, les élèves d’une série d’écoles communales verront le prix de leur repas chaud augmenter d’environ 10% ! C’est par exemple le cas à Perwez, où la commune se justifie en invoquant l’inflation.

Effet de l’inflation

4,20 euros pour un repas chaud en maternelle ; 4,75 euros en primaire, soit une hausse d’environ 10% ! "Avec la hausse des prix, nous étions contraints de réagir, même si c’est la seconde hausse en une seule législature", explique le bourgmestre Jordan Godfriaux. "C’est une adaptation en lien avec l’augmentation des prix de l’énergie, des coûts de personnel, mais aussi l’accent que nous avons mis sur les produits de qualité et locaux. Ceci implique une hausse de l’ordre de 10%. Nous avons vérifié que nos tarifs restent alignés sur ceux des écoles des communes voisines (communales et libres). Et c’est tout à fait le cas". Et le bourgmestre d’expliquer que des élèves d’autres communes fréquentent aussi les établissements de Perwez. "D’où l’application d’un coût vérité, plutôt qu’une taxation touchant tous nos administrés, ce qui ne serait pas normal !"

Addition salée

Pour la grand-mère d’un enfant scolarisé à l’école communale de Perwez, l’addition est toutefois trop salée. "C’est exagéré ! Ma fille ne sait plus payer !" De son côté, Stéphanie Vase, directrice de l’école communale de Perwez, rappelle que l’an dernier, des parents ont préféré passer aux tartines en raison de la précédente hausse tarifaire. Certains parents devront peut-être solliciter l’aide du CPAS.