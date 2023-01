Perwez : 23 prévenus et plus de 40 ans de prison requis pour des vols sur le site Imperbel

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a consacré la journée entière, vendredi, à l'examen d'un dossier concernant plusieurs vagues de vols commis en 2017 et 2018 sur le site de la société Imperbel, à Perwez. Vingt-trois prévenus sont cités pour ces faits qui ont permis à une bande bruxelloise - l'association de malfaiteurs figure parmi les préventions - de faire main basse sur des rouleaux de roofing qui étaient évacués discrètement de nuit et le week-end par palettes entières, avec des camions et des camionnettes de location. Des peines allant jusqu'à cinq ans de prison ont été requises. Les avocats de la défense, qui ont défendu certains prévenus vendredi jusqu'à 17h, continueront le 27 janvier.

Des vols sur le site de l'entreprise produisant des rouleaux de roofing ont eu lieu de fin décembre 2017 à avril 2018, y compris lors de la nuit du réveillon 2017, ainsi qu'en août 2018. De nouvelles tentatives ont donné lieu à des interpellations en flagrant délit en septembre 2018. Les enquêteurs ont identifié ce qu'ils estiment être les têtes pensantes de ces vols, à savoir des manutentionnaires, des chauffeurs recrutés pour conduire les camionnettes louées, des guetteurs et des receleurs. Un responsable d'un magasin de bricolage a indiqué aux policiers avoir refusé la livraison de pas moins de dix palettes de roofing, que lui avaient proposées des inconnus. Pour le ministère, l'association dont plusieurs membres font partie de la même famille était bien organisée et le préjudice pour l'entreprise se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Les peines requises vont de cinq à un an d'emprisonnement, dépassant un total de quarante ans pour les 23 prévenus. Compte tenu de la relative ancienneté des faits, le ministère public ne s'est pas opposé à l'octroi de sursis simples ou probatoires. Les avocats de la défense, qui se sont exprimés vendredi après-midi, contestent une bonne partie des faits et l'existence d'une association de malfaiteurs. Les plaidoiries se poursuivront le 27 janvier.