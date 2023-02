Péruwelz : 21 joueurs se partagent 2.500.000 € grâce à un ticket gagnant du Joker+

Belle surprise pour 21 joueurs de la région de Péruwelz. La librairie du Moulin avait donné à ses clients la possibilité de participer en groupe au tirage EuroMillions du 3 février dernier. L’action Shower of Millionaires prévue ce soir-là devait faire cent gagnants de 1.000.000 € en plus du Jackpot. C’est ce qui avait poussé nos 21 enthousiastes candidats au bonheur à jouer. Mais finalement, ce n’est pas un million mais 2.500.000 € qu’ils vont pouvoir se partager, et cela grâce au Joker+.

"Nous jouons très régulièrement à plusieurs pour un petit montant de 15 euros par personne, surtout quand il y a un tirage spécial ou une action exceptionnelle comme c’était le cas ce soir-là", explique Jean-Luc Desablens, le libraire. "À la fin, il nous restait un euro et demi que j’ai utilisé pour acheter une combinaison au Joker+. C’est incroyable mais cette seule combinaison nous a rapporté beaucoup plus que le million que nous espérions au départ."

Voyage et travaux

"Personnellement, je compte bien en profiter", confie ce gagnant. "Je vais certainement voyager et mettre un peu de côté pour faire des travaux de rénovation chez moi et acheter une nouvelle voiture. Les vingt autres gagnants sont eux aussi très heureux de leur part du gâteau !"

Ce n’est pas la première fois que la Librairie du Moulin distribue des gains importants. En 2017, un montant de près d’un million d’euros y a été gagné.

Côté statistiques, depuis la création de Joker + en 2011, le plus gros jackpot de Wallonie a été attribué pour un montant de 3.125.000 €. En 2022, il y a eu 1 gagnant au rang un.