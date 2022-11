Péruviens, Américains, Européens parmi lesquels des Belges : "ils nous libèrent tous", les touristes retenus en Amazonie retrouvent la liberté

Des femmes et des enfants figuraient parmi les touristes retenus, dont 27 étaient originaires des États-Unis, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni et de Suisse. Ainsi "qu'un certain nombre de Belges", selon les Affaires étrangères belges. Les 80 autres étaient des Péruviens.

Beaucoup d'anxiété, beaucoup de fatigue

Le bureau du médiateur pour les droits de l'Homme a expliqué que des négociations avaient conduit les ravisseurs à "accepter notre demande de libération".

"Ils nous libèrent tous", a déclaré un peu plus tard à l'AFP Angela Ramirez, une cycliste péruvienne qui faisait partie du groupe.

Elle a ajouté qu'il y avait eu "beaucoup d'anxiété, beaucoup de fatigue" chez les touristes qui ignoraient quel serait leur sort pendant les 28 heures qu'aura duré leur épreuve et commençaient progressivement à manquer d'eau et de nourriture.

"Ils retournent déjà dans leurs lieux d'origine", a annoncé le ministre du Tourisme, Roberto Sanchez, aux journalistes à Lima.

Un responsable autochtone avait souligné que cette prise d'otages avait été décidée pour que le gouvernement envoie une délégation constater les dommages environnementaux provoqués par la fuite de pétrole.