Perturbations sur la N90 à Liège entre le 8 août et le 16 septembre en raison de travaux

Un chantier de réhabilitation des revêtements de la N90 dans les deux sens de circulation se tiendra à partir du 8 août, a indiqué mercredi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) dans un communiqué de presse. Des modifications des conditions de circulation sont prévues du 8 août au 16 septembre.

Ce chantier prendra place entre le nouveau rond-point à hauteur de l'écluse d'Ampsin-Neuville et le pont d'Ombret qui surplombe la N90. Le passage se fera sur une seule voie dans chaque sens. La vitesse y sera limitée à 70km/h. Ces contraintes seront maintenues jusqu'au 16 septembre, date prévue pour la fin des travaux.

En plus des revêtements de la N90 dans les deux sens de circulation, ces travaux réhabiliteront aussi ceux des bretelles d'entrée et de sortie connectant la nationale au pont d'Ombret. Ces adaptations sont prévues pour des périodes plus courtes.

Les bretelles d'entrée et de sortie en direction d'Engis seront ainsi fermées du 18 au 27 août. Les usagers circulant sur la Grand Route et la rue du Pont seront invités à emprunter la N90 en direction de Huy pour revenir sur la nationale dans l'autre sens via le nouveau rond-point.

La bretelle d'accès à la N90 vers Huy depuis le pont d'Ombret sera quant à elle fermée du 28 août au 13 septembre. Les automobilistes devront suivre la N90 en direction d'Engis jusqu'à la sortie Hermalle-sous-Huy, les rues du Pont et de Chaumont pour regagner la nationale vers Huy.

Le chantier financé par la Sofico, maître d'ouvrage, représente un budget de près de 450.000 euros hors TVA. Le SPW Mobilité et Infrastructures collaborera comme partenaire technique en tant que maitre d'œuvre. La société Baguette a été désignée par marché public pour exécuter ces travaux.