Будьте обережні, якщо сідаєте на потяг між Оттіньї та Жамблу | Perturbations entre Ottignies et Gembloux

C'est un très gros chantier auquel le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire va s'attaquer pendant deux semaines et qui ne peut se faire sans interrompre la circulation des trains. Le but: installer de nouveaux quais et de nouvelles voies.

" Nous sommes tenus de couper totalement le trafic pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint pour poursuivre la modernisation de la gare d'Ottignies, dans le cadre du chantier du RER et de la mise de 2 à 4 voies de l'axe entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles; cette phase est importante puisqu'on va mettre en service deux nouveaux quais et deux nouvelles voies" précise Frédéric Sacré , le porte-parole d'Infrabel.

Des travaux doivent également être entrepris à l'entrée de Louvain-la-Neuve et sur le tronçon entre Ottignies et Gembloux.

Concrètement, à quoi s'attendre?

- Du 29 octobre au 13 novembre, tous les trains seront remplacés par des bus entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.

- Du 29 octobre au 6 novembre, les trains seront remplacés par des bus entre Ottignies et Gembloux.

- Enfin, la semaine prochaine, du 7 au 13 novembre, les trains IC rouleront à nouveau entre Ottignies et Gembloux mais des bus remplaceront les trains locaux.

Les temps de parcours habituels seront allongés, mieux vaut y penser. Précisons encore que les tickets de train pourront servir de titre de transport dans les navettes de bus et que les utilisateurs qui possèdent un "Standard abonnement " bénéficieront gratuitement de l'accès à certains parkings pendant la durée des travaux.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site de la SNCB. Infos trafic, perturbations et travaux sur le réseau | SNCB (belgiantrain.be)