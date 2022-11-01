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Ukraine - Україна

Будьте обережні, якщо сідаєте на потяг між Оттіньї та Жамблу | Perturbations entre Ottignies et Gembloux

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand, Véronique Fouya

Великі заворушення відбуваються на залізниці протягом двох тижнів. Це дуже великий проект, яким менеджер залізничної інфраструктури займатиметься два тижні і який неможливо зробити без переривання руху поїздів. Мета: встановити нові платформи та нові траси.

"Від нас вимагається повністю припинити рух протягом другого тижня свят усіх святих, щоб продовжити модернізацію станції Ottignies в рамках проекту RER і будівництва 2-4 колій на осі між Лувен-ла-Нев і Брюсселем. ; цей етап важливий, оскільки ми збираємося ввести в експлуатацію два нових набережні та дві нові колії", - уточнює Фредерік Сакре, речник Infrabel.

Необхідно також провести роботи на в’їзді в Лувен-ла-Нев і на ділянці між Оттін’ї та Жамблу.

Конкретно, чого очікувати?

- З 29 жовтня по 13 листопада всі потяги будуть замінені автобусами між Оттіньї та Лувен-ла-Нев.

- З 29 жовтня по 6 листопада потяги будуть замінені автобусами між Оттіньї та Жамблу.

- Нарешті, наступного тижня, з 7 по 13 листопада, потяги IC знову курсуватимуть між Оттіньї та Жамблу, але автобуси замінять місцеві потяги.

Звичайний час у дорозі подовжиться, краще про це подумати. Слід також зазначити, що залізничні квитки можна використовувати як транспортні квитки в автобусах, а користувачі, які мають "Стандартну підписку", отримають безкоштовний доступ до певних автостоянок на час проведення робіт.

Всю практичну інформацію можна знайти на сайті SNCB. Infos trafic, perturbations et travaux sur le réseau | SNCB (belgiantrain.be)

 

Les perturbations vont durer 15 jours

 

C'est un très gros chantier auquel le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire va s'attaquer pendant deux semaines et qui ne peut se faire sans interrompre la circulation des trains. Le but: installer de nouveaux quais et de nouvelles voies.

" Nous sommes tenus de couper totalement le trafic pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint pour poursuivre la modernisation de la gare d'Ottignies, dans le cadre du chantier du RER et de la mise de 2 à 4 voies de l'axe entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles; cette phase est importante puisqu'on va mettre en service deux nouveaux quais et deux nouvelles voies" précise Frédéric Sacré , le porte-parole d'Infrabel.

Des travaux doivent également être entrepris à l'entrée de Louvain-la-Neuve et sur le tronçon entre Ottignies et Gembloux. 

Concrètement, à quoi s'attendre?

- Du 29 octobre au 13 novembre,  tous les trains seront remplacés par des bus entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.  

Du 29 octobre au 6 novembre, les trains seront remplacés par des bus entre Ottignies et Gembloux.

- Enfin, la semaine prochaine, du 7 au 13 novembre, les trains IC rouleront à nouveau entre Ottignies et Gembloux mais des bus remplaceront les trains locaux.

Les temps de parcours habituels seront allongés, mieux vaut y penser. Précisons encore que les tickets de train pourront servir de titre de transport dans les navettes de bus et que les utilisateurs qui possèdent un "Standard abonnement " bénéficieront gratuitement de l'accès à certains parkings pendant la durée des travaux.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site de la SNCB. Infos trafic, perturbations et travaux sur le réseau | SNCB (belgiantrain.be)

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