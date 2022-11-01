Будьте обережні, якщо сідаєте на потяг між Оттіньї та Жамблу | Perturbations entre Ottignies et Gembloux

Великі заворушення відбуваються на залізниці протягом двох тижнів. Це дуже великий проект, яким менеджер залізничної інфраструктури займатиметься два тижні і який неможливо зробити без переривання руху поїздів. Мета: встановити нові платформи та нові траси.

"Від нас вимагається повністю припинити рух протягом другого тижня свят усіх святих, щоб продовжити модернізацію станції Ottignies в рамках проекту RER і будівництва 2-4 колій на осі між Лувен-ла-Нев і Брюсселем. ; цей етап важливий, оскільки ми збираємося ввести в експлуатацію два нових набережні та дві нові колії", - уточнює Фредерік Сакре, речник Infrabel.

Необхідно також провести роботи на в’їзді в Лувен-ла-Нев і на ділянці між Оттін’ї та Жамблу.

Конкретно, чого очікувати?

- З 29 жовтня по 13 листопада всі потяги будуть замінені автобусами між Оттіньї та Лувен-ла-Нев.

- З 29 жовтня по 6 листопада потяги будуть замінені автобусами між Оттіньї та Жамблу.

- Нарешті, наступного тижня, з 7 по 13 листопада, потяги IC знову курсуватимуть між Оттіньї та Жамблу, але автобуси замінять місцеві потяги.

Звичайний час у дорозі подовжиться, краще про це подумати. Слід також зазначити, що залізничні квитки можна використовувати як транспортні квитки в автобусах, а користувачі, які мають "Стандартну підписку", отримають безкоштовний доступ до певних автостоянок на час проведення робіт.

Всю практичну інформацію можна знайти на сайті SNCB. Infos trafic, perturbations et travaux sur le réseau | SNCB (belgiantrain.be)