Perturbations des antennes radio de la RTBF à Tournai ce mardi

Nous procédons actuellement à des travaux afin d’améliorer votre confort d’écoute.

Notre émetteur de Tournai sera impacté ce mardi 18 mars entre 10h30 et 12h30 et entre 13h30 et 16h30 pour des raisons d’entretien.

Veuillez-nous excuser des désagréments causés.

Voici les fréquences des chaînes impactées :

La Première (106,0MHz)

Vivacité (101,8MHz)

Musiq3 (102,6MHz)

Classic 21 (104,6MHz)

Nos radios sont disponibles en TV, en DAB + et sur le web, en cliquant sur les liens ci-dessous :

Merci pour votre compréhension et belle journée à notre écoute ♪♫