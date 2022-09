Perturbations au TEC liégeois et à l’aéroport de Liège

Le pouvoir d’achat, ce sera la grande revendication lors d’une manifestation ce mercredi à Bruxelles. Une manifestation qui n’est pas sans conséquence sur votre mobilité ce matin et durant la journée puisque de nombreuses lignes du TEC Liège-Verviers sont impactées.

A 7 heures, sur 202 lignes, 39 étaient totalement supprimées et une septantaine perturbée, c’est-à-dire qu’à certaines heures la ligne est supprimée et qu’à d’autres elle circule. Le détail des perturbations est précisé sur le site letec.be.

Autre site, autre perturbation, c’est à l’aéroport de Liège, où les policiers sont en grève depuis minuit et pour 24 heures. Pour le pouvoir d’achat mais aussi contre les mesures d’économie au sein de la police fédérale.

Cette grève, elle a une conséquence concrète : la frontière est fermée à l’aéroport. Cela veut dire que personne ne peut y entrer ou sortir du territoire. Les vols passagers – il y a trois départs et trois arrivées prévues - doivent donc être détournés vers d’autres aéroports.

Les policiers de l’aéroport sont d’autant plus en colère qu’ils réclament le maintien d’un effectif de cinq personnes. Le fédéral n’en laisse que trois, mais pour tenter de les remplacer aujourd’hui, il a envoyé six personnes mais du personnel qui, pour des raisons administratives et de sécurité, ne peut pas concrètement exercer le contrôle frontière.