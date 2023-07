Pertes énormes, financement douteux : 777 Partners, propriétaire du Standard, au cœur d’une enquête accablante

Les propriétaires du Standard, 777 Partners, font l’objet d’une enquête publiée par Josimar, un magazine indépendant, qui dépeint un portrait peu reluisant d’un groupe sujet à plusieurs poursuites judiciaires et en difficulté financière.

Sous pavillon américain depuis plus d’un an, le Standard n’a pas encore su franchir une étape depuis le rachat du club par 777 Partners. Et malheureusement, la plupart des clubs du groupe non plus. Si le Genoa est remonté en Serie A après avoir basculé dans l’antichambre, le Hertha Berlin vient de descendre en division deux alors que Vasco de Gama, au Brésil, est bien loin des objectifs prévus.

Mais le mal est surtout financier. Lors de la saison 2021-2022, le Standard a perdu 20,2M€, le Genoa 61,7M€, Vasco de Gama 22M€, le Hertha Berlin 79,6M€ et le Red Star 2,4M€ (une grosse somme pour un club de National). Séville, dont 777 Partners possède une petite part du capital, a également perdu 60M€ en deux ans selon Josimar.

Le cas de Vasco de Gama est particulièrement interpellant. En difficulté financière, le club brésilien a vu des clubs qu’il n’avait pas payés à temps le menacer de porter l’affaire devant la FIFA. En parallèle, le club a d’ailleurs prêté 5M€ à une autre entreprise du groupe... sans l’accord des autres actionnaires. De son côté, le Genoa a été pénalisé d’un point cette saison d'un point car il n’avait pas payé ses taxes à temps.

Interrogé, un courtier en financement du football est clair. "Je ne vois pas comment ils vont un jour rentabiliser leur investissement" explique-t-il. Un ancien employé de l’entreprise va d’ailleurs dans le même sens : "Toutes ces entreprises perdent de l’argent. Ces gars-là jouent à un jeu de balle. Ils prétendent s’autofinancer, y avoir investi leur propre argent. Mais ils ne peuvent pas avoir autant d’argent qu’ils le disent. Ce n’est tout simplement pas possible. Mais ils n’ont pas besoin de beaucoup d’argent. Parce que ce qu’ils font vraiment, c’est faire circuler l’argent."

Car 777 Partners ne se contente pas d’investir dans le football mais aussi dans d’autres secteurs comme la compagnie aérienne Flair Airlines et la banque d’investissement cofondée par Josh Wander, patron du groupe. Ces entreprises aussi ne semblent éviter les affaires judiciaires, notamment pour des histoires de paiements non effectués dans les temps alors que SuttonPark, ladite banque d’investissement, est aussi citée dans des affaires incluant "l’enlèvement, la corruption, l’extorsion".

Wander, d’ailleurs, possède un passé trouble. Jeune, il a notamment été arrêté pour trafic de drogue. En 2010, il a aussi été poursuivi pour avoir "détourné des informations confidentielles sur l’entreprise et des secrets commerciaux, et avait violé les termes de son contrat de travail".

Nul doute que ces informations ne vont pas rassurer les fans liégeois concernant la suite du projet...