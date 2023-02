Perte record de 156 millions pour les clubs belges, l'Antwerp dans le rouge, Anderlecht se distingue

Pour compenser les pertes enregistrées ces dernières années, plus de 500 millions d’euros ont été injectés dans les clubs sous forme d’augmentation de capital dont 200 millions seulement la saison dernière, apprend-on encore.

Consciente du souci de gestion des comptes de la part de ses clubs, la Pro League espère endiguer le phénomène en lançant la 'Pro League Business School'.

Le but de cette initiative à laquelle ont adhéré 70 participants dont des dirigeants et des cadres de clubs de football professionnels belges et quelques participants de ligues et de clubs européens du top : renforcer de façon durable le management de nos clubs.

"Ce n’est un secret pour personne que la situation financière de nos clubs professionnels est précaire. C’est pour cette raison que nous avons non seulement convenu de règles financières beaucoup plus strictes qui entrent en vigueur cette saison, mais nous soutenons également nos clubs de façon durable dans le domaine du management. D’ailleurs, la participation n’est pas facultative. Chaque club de Jupiler Pro League doit disposer d’au moins 3 dirigeants qui ont suivi la Pro League Business School au cours d’une période de 3 ans", a fait savoir le CEO de la Pro League Lorin Parys.

Une initiative suffisante ? Les prochaines années nous le diront.