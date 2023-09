Perte inexorable du pouvoir d’achat de la classe moyenne belge

La hausse des taux d’intérêt et l’empilement de normes est en train de tuer a petit feux le pouvoir d’achat de la classe moyenne. Ce qui me frappe en ce moment, c’est la manière dont la classe politique, les médias et le grand public semblent découvrir des choses qui pourtant sont relativement évidentes, pour ne pas dire parfois élémentaires.

La hausse des taux d’intérêt, par exemple. Il ne faut pas avoir un doctorat en économie pour savoir qu’elle aurait un impact sur le secteur de l’immobilier. On le voit avec les difficultés des promoteurs immobiliers en ce moment en Belgique. La hausse des taux impacte aussi d’ailleurs le pouvoir d’achat des Belges. Mes confrères du quotidien économique l’Echo ont publié un article qui fait froid dans le dos et d’après un communiqué de presse commun du secteur de la construction, de la promotion et des notaires, les Wallons auraient donc perdu la moitié de leur pouvoir d’achat immobilier en quatre ans. En cause la hausse des taux d’intérêt qui a fait augmenter le coût des prêts hypothécaires. Mais c’est également en raison de la hausse du coût des matériaux de construction. Et quant aux politiques, au lieu de calmer le jeu en période de tension, ils continuent à délivrer des permis de bâtir au compte-gouttes et ils imposent des normes d’isolation qui, si elles sont nécessaires pour combattre le réchauffement climatique, arrivent hélas au pire moment. Aujourd’hui, beaucoup de Belges ne s’en rendent pas compte, mais ils seront d’une certaine manière expropriés de leurs logements. Pas physiquement bien sûr, mais économiquement…