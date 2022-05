Perte de cheveux, ventre déformé et émotion décuplée : les confidences de Cœur de pirate sur son post-partum

"Mental health check, post-partum edition. Pour les gens qui sont dans la même situation que moi, je pense à vous" a écrit Cœur de pirate en légende de divers clichés illustrant son quotidien de jeune maman.

On reconnaît la chanteuse dans diverses postures édifiantes : son ventre transformé par la grossesse, sa perte de cheveux qui se manifeste souvent après un accouchement, ou les larmes qui coulent sur son visage malgré de tendres câlins. Un véritable album photo du post-partum, riche en authenticité, qui permet de mesurer l’émotion et les hauts et les bas d’une telle période.

L’interprète de Comme des enfants a néanmoins été rapidement soutenue par ses fans qui l’ont inondée de messages d’encouragements.

La chanteuse de 32 ans a même pris soin de documenter à plusieurs reprises les semaines qui ont suivi son accouchement. Quelques jours après la naissance d’Arlo Flynn, elle s’était amusée de sa nouvelle vie : "On ne s’est pas lavés depuis 3 jours, je porte une couche pour adultes, tout va bien".