Perte d’un animal de compagnie : un service d’accompagnement afin de surmonter le deuil

La mort peut être un sujet difficile à aborder, même lorsqu’il s’agit de la perte d’un compagnon à quatre pattes. Ces animaux font partie intégrante de notre vie, on s’y attache et lorsqu’ils ne sont plus là, un vide peut se créer. À Farciennes, un service accompagne les personnes pour les aider à aller de l’avant.

La perte de Sultan fut un coup dur pour Nanou. Il lui a fallu près de 12 ans pour se remettre de la perte de son compagnon à quatre pattes, même si jamais rien ne lui fera oublier sa présence. Et c’est Yasmina qui l’a aidée à surmonter cette épreuve. À Farciennes, Mystère et boules de poils accompagne les personnes en deuil suite à la perte d’un animal de compagnie.

Déni, colère, culpabilité, dépression… Une personne endeuillée peut passer par différentes étapes, comme pour la perte d’un proche. La perte d’un animal peut donc demander du temps et il est parfois compliqué de s’en sortir sans l’aide d’une personne extérieure.

" Contrairement à ce qu’on pense, ce n’est pas une étape après l’autre ", explique Yasmina Leysen, comportementaliste, à Télésambre. " Généralement on peut passer de la 1 à la 3 à la 5, elles se mélangent toutes. Quand on pense que ça va mieux, que ça y est, qu’on est à la dernière étape, un petit détail au quotidien peut faire rebasculer vers la 1. Il y a des techniques pour aider dans la compréhension, pour aider à avancer, à accepter la perte de l’animal. Il y a aussi le fait de pouvoir lui dire au revoir. "

