Perte d’odorat : des scientifiques belges développent un traitement contre l’anosmie

Au début de la pandémie, entre 50% et 86% des patients ont été affectés par une perte de l’odorat. "Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j’avais perdu l’odorat", détaille Sylvie Biver, une autre patiente anosmique. "C’est au fur et à mesure des semaines et des mois que je me suis dit que quelque chose n’allait pas. J’ai un bébé et je suis obligée d’aller vérifier quand je dois le changer, car je ne sens plus rien".