Perte d’audition insidieuse : de l’importance de protéger nos oreilles en festivals, mais pas que...

Enfin, pour Patrick Verheyde, il importe de ne pas cantonner le débat aux seuls événements ponctuels, mais de l'élargir, notamment au port d'écouteurs "parce qu’il y a là aussi un danger". "L’écouteur développe une certaine énergie acoustique. La puissance sonore dépend toujours du volume dans lequel ça se passe", explique-t-il. En l’occurrence, notre conduit auditif, soit quelque chose qui n’est pas complètement fermé. "Puisque vous continuez à entendre ce qu’il se passe à l’arrière-plan, vous allez augmenter la puissance sonore de façon à ce que votre signal passe au-dessus du bruit de fond. Mais plus on va dans des intensités importantes, plus la différence entre votre signal et le bruit de fond va être nocive." Pour cette raison, l’audiologue recommande le port du casque, et particulièrement un casque qui enferme l’oreille et qui est doté d’une réduction de bruit.

De manière générale, Philippe Lefebvre rappelle que la dégradation, même si elle se voit pas et ne se ressent pas, est bel et bien présente. "Le problème de l'audition, c'est que c'est un handicap caché", regrette-t-il. D'où l'importance de faire tester notre audition et de protéger nos oreilles.