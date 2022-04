Personnes LGBTQIA + : "Prisme", le nouveau nom de la fédération Arc-en-Ciel Wallonie

Ne dites plus fédération "Arc-en-Ciel Wallonie… Mais dites "Prisme". La fédération qui regroupe les associations LGBTQIA+ change de nom. Et fête ses 15 ans. Pourquoi Prisme ? "Parce que c’est plus simple et que le prisme, il permet de décomposer la lumière en arc-en-ciel" explique Cyrille Prestianni, directeur de Prisme.

Le droit des personnes transgenres, un grand acquis

La fédération compte environ 25 associations qui représentent les personnes issues de la diversité des orientations sexuelles : Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Trans*, Queer, Intersexe et Asexuel… En 15 ans, la cause LGBT a évolué en Wallonie. "La vraie grande victoire, c’est déjà que simplement, la question LGBT existe au quotidien dans la société. On voit aujourd’hui que des formations commencent à exister et que la question des personnes LGBT peut se poser partout et à tout moment. Et puis, il y a tous les grands changements légaux comme le mariage, l’adoption et surtout dans les années récentes, les grands acquis au niveau des droits des personnes trans*.

Homophobie, LGBTQIA + phobie sont toujours bien présentes

Au niveau de l’avenir, là, on a encore énormément de boulot à faire parce que la société est un énorme mastodonte, l’homophobie est toujours bien présente, les LGBTQIA+phobies sont toujours bien présentes. Il faut lutter contre un certain nombre de mentalités. Et ça, c’est le travail de fond aujourd’hui, c’est celui de changer les gens, de changer le monde et de faire en sorte que demain "être une personne LGBTQIA+ ne soit plus un problème."