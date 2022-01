Personnes âgées abandonnées dans leurs excréments, "rationnées" ou laissées sans soin, le groupe de maisons de repos Orpea dans la tourmente

D’autant plus incompréhensible pour lui que la résidence "Les Bords de Seine" à Neuilly est aussi la vitrine du groupe Orpea. Celle où les investisseurs et futurs partenaires commerciaux, souvent étrangers, sont invités afin de découvrir le savoir-faire de l’entreprise dans les domaines allant de l’aménagement des espaces à la tenue des lieux en passant par la gestion de l’accueil et l’organisation des soins. Un établissement où les tarifs des chambres comptent parmi les plus élevés de France. La chambre d’entrée de gamme d’une vingtaine de mètres carrés coûte près de 6500 euros par mois, et les tarifs grimpent jusqu’à 12.000 euros pour la grande suite avec salle de bains et dressing.

Le livre revient également sur les conditions de la mort de l’écrivaine Françoise Dorin en janvier 2018, des suites d’une escarre mal soignée, moins de trois mois après son entrée dans un des établissements du groupe Orpea.