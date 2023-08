"Personne", un single à la mélodie accrocheuse et une vraie qualité musicale pour Gérald de Palmas

Dans le 8/9, Bruno Tummers nous présente Personne, le nouveau single de Gérald de Palmas, qui fait son retour après 7 ans d’absence et avant un album à paraître prochainement.

Depuis son album La beauté du geste sorti en 2016, on n’avait plus eu de nouvelle production discographique de Gérald de Palmas. Reparti vivre quelques mois par an à la Réunion d’où il est originaire, il revient avec ce nouveau single intitulé Personne, qui annonce un nouvel album pour l’automne intitulé Sous un soleil de plomb avec 11 titres.

Pour ce retour, Gérald de Palmas est resté musicalement très fort pour composer une mélodie accrocheuse, selon Bruno Tummers. On retrouve un son pop-folk très groovy, avec un côté blues grâce aux guitares, pour un single avec une vraie qualité musicale mais avec un texte introspectif un peu flou.