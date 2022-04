Personne ne sort indemne d’une visite des douches de Paris-Roubaix…

On dispute ce dimanche la 119ème édition de Paris-Roubaix, l'une des classiques les plus difficiles du calendrier. Même si la tradition se perd depuis quelques années, certains coureurs gardent l'habitude, après la course, de repasser par les célèbres douches du Vélodrome André Pétrieux. L’ancien double vainqueur français Marc Madiot, très attaché aux traditions, oblige même ses coureurs à s’y rafraîchir, leur interdisant pour l’occasion l’accès à la douche du bus de l’équipe Groupama-FDJ !

C'est un lieu mythique, unique. Un endroit inspirant, frissonnant. Une morne enfilade de boxes pour se changer, un sombre alignement de douches pour se laver. Récupérer, se doucher mais aussi panser ses plaies. Si les murs pouvaient parler, ils en auraient des choses à raconter ! Depuis les années 30, rien n'a changé. Le temps s'est arrêté. Le manège à souvenirs peut tourner.

Le Belge Jean-Guy Sapin, vice-président de l’association "Les Amis de Paris-Roubaix", est LE guide officiel des douches... car oui, tel un musée, ces douches peuvent se visiter. Ce Tournaisien accueille régulièrement des groupes de passionnés de vélo tentés par cette immersion hors du temps. Tels des gamins, les visiteurs enchaînent alors les selfies, des étoiles plein les yeux, devant les plaques d’Eddy Merckx, de Tom Boonen, de Bernard Hinault ou de Johan Museeuw. À chaque box sa plaque. A chaque ancien lauréat son box.

Le plafond est haut, les voix résonnent. On se croirait presque dans une cathédrale. La cathédrale de l’Enfer du Nord, la cathédrale des Dieux du cyclisme. On vous souhaite de pouvoir un jour vous y recueillir. Mais attention, sachez que personne n’en sort indemne…