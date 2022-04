Personne ne s’est rendu compte de la disparition de Luka, 4 ans : ne pas se rendre compte qu’un enfant disparaît, ça arrive ?

À Courcelles, Evelyne estime que cela ne peut pas arriver. Elle organise des activités pour les petits de 2,5 ans et elle n’a jamais perdu un enfant.

"On met tout en place pour que ce type d’accident n’arrive pas. Les parents déposent leurs enfants jusqu’à 9h. Une fois l’heure de l’accueil passée, les portes sont fermées. Il y a toujours une étudiante en début et fin de file."

Il faut tout verrouiller

À 13-14 ans, son fils, trisomique, a disparu. Il a été retrouvé le long d’une chaussée. Elle s’est battue pour que l’école soit sécurisée davantage. "Au bout de plusieurs mails envoyés à la ministre, on a obtenu des portes sécurisées et puis Lionel a changé d’école. La confiance était rompue. L’école a pris ça un peu à la légère : on ne peut pas tout voir, tout entendre. "