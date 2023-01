Personne ne dansera au Fuse ce week-end

Une décision au goût plus qu’amer est tombée ce jeudi pour le club de la rue Blaes. Suite à une plainte d’un voisin ayant acheté un bâtiment adjacent, le département Environnement de la Région Bruxelloise a décidé d’ordonner le Fuse à restreindre le nombre de décibels à 95 dB ainsi que d’avancer l’heure de fermeture des soirées à 2 heures du matin. Des mesures qui ne permettent pas aux organisateurs d’ouvrir leurs portes, raison pour laquelle ils ont décidé de les laisser fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le Fuse, qui avait justement entrepris des travaux d’isolation et avancé des compromis face à ce litige, regrette évidemment la situation et condamne la décision de l’Administration, contre laquelle ils ont déjà fait appel. "C’est vraiment regrettable que la survie d’un club iconique rassemblant des milliers de passionnés de musique et d’artistes, employant 10 personnes durant la semaine et 80 le week-end, soit menacée à cause d’un seul voisin. Il est clair que la fermeture du Fuse et des soirées qu’il accueille a un impact sur l’économie locale, le tourisme et la vie culturelle bruxelloise", a communiqué le célèbre établissement sur sa page Instagram.