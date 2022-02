Personnaliser l’info : mieux s’informer ou mieux s’enfermer ?

Dans son JT personnalisé, TF1 propose à ses internautes de faire leur propre JT. Concrètement, l’internaute rentre dans son application ou sur le site web de TF1 les thématiques qui l’intéressent. Ensuite, un algorithme va lui proposer une sélection de sujets qui ont été réalisés pour les JT “classiques” de TF1 et de LCI et qui répondent à ses préférences. Cet algorithme tente aussi de lui proposer “des choses nouvelles” comme l’explique au Soir Yani Khezzar, journaliste responsable de l’innovation à la direction de l’information du groupe TF1. “Par exemple, s’il n’avait pas coché “actualité internationale” mais qu’il s’est informé sur la situation en Afghanistan, l’algorithme lui offrira des contenus sur le sujet”, explique-t-il.

Et chez nous, depuis la semaine dernière, la nouvelle version du site de la RTBF propose une rubrique “Mon choix”. Ici, l’internaute, après s’être créé un compte, va pouvoir sélectionner toute une série de domaines qui l’intéressent : info, sport, culture & média, environnement, actualités locales, … “C’est une première étape, très thématique. On va préciser de plus en plus”, explique Thomas Mignon. Il est coordinateur éditorial RTBF. be. Il a travaillé à l’élaboration du nouveau site RTBF. Ainsi, la catégorie “info” qui se trouve aujourd’hui dans l’espace “Mon choix” du site, sera, à terme, divisée en plusieurs autres sous-catégories : politique, judiciaire, actualités internationales, … “L’idée à terme c’est de pouvoir suivre une actualité sur base d’un mot-clé. On aimerait même aussi proposer la possibilité de suivre un auteur. Par exemple, les personnes qui aimeraient lire les chroniques de Bertrand Henne pourraient le suivre”.

Voilà pour le principe. Mais pourquoi ce choix ? Selon Thomas Mignon, l’idée est d’une part de proposer ce que la RTBF estime important de connaître (via les infos et contenus sur les pages d’accueil, qui résultent donc d’un choix des rédactions), et d’autre part de répondre de façon spécifique à ce que chacun souhaite (via l’espace personnalisé).

La personnalisation a pour objectif d’adresser le bon contenu à la bonne personne

“La personnalisation a pour objectif d’adresser le bon contenu à la bonne personne”, explique Pierre Dubois. Il est responsable du marketing personnalisé à la RTBF. “Il se trouve qu’on est dans une entreprise qui produit énormément de contenus. Donc il est opportun, à un moment, dans la communication qu’on met en place, de pouvoir adresser des contenus ciblés par rapport aux utilisateurs”.