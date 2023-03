Perry Rose en concert à Tihange pour présenter sa nouvelle compile "Celtic Songs" à l’occasion de la Saint Patrick

La St Patrick, patron de l’Irlande, sera célébrée ce vendredi 17 mars aux quatre coins du monde. Si cette fête est surtout importante en Irlande, pour qui cette journée fait office de fête nationale, l’ambiance de pub et la musique folk à tendance celtique ont, depuis longtemps, conquis le cœur de nombreux belges.

La fête est marquée par le port du vert, la couleur associée à l’Irlande, et la consommation d’aliments et de boissons irlandais traditionnels, tels que le corned-beef et le chou et la bière Guinness.

Cette année, Perry rose sort une compile digitale Celtic Songs spécialement à l’occasion de la St Patrick.

Perry Rose est un auteur-compositeur-interprète belge connu pour son mélange unique de musique folk, rock et pop. Il a commencé sa carrière dans les années 1990 et a sorti plusieurs albums au fil des ans. Perry Rose a une voix distinctive et sa musique est souvent caractérisée par sa profondeur émotionnelle et ses paroles réfléchies.

Avec des titres comme Glasgow, Why Should I Worry, Green Bus ou Lords and Thieves cette compilation des meilleurs titres folk du chanteur belgo-irlandais est conseiller pour teinter votre St Patrick de verte et de trèfles à quatre feuilles.

Perry Rose sera d’ailleurs en concert avec le même répertoire pour fêter la St Patrick en live à la Petite Centrale à Tihange (Huy) ce vendredi 17 mars à 19h30.

Tickets : 24€

Internet : la petite centrale