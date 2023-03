Perry Rose célèbre la Saint Patrick sur Classic 21

Présenté dans les années 90 comme le plus belge des Irlandais, Perry Rose a, tout au long de sa désormais longue carrière (10 albums), proposé des titres à consonance pop, folk, rock.

À l’occasion du St Patrick’s day, une sélection de ses chansons, aux influences celtiques, est rassemblée dans une nouvelle compilation. C’est avec grand plaisir qu’on y redécouvre les titres irrésistiblement catchy et tellement intemporels de Perry Rose.

L’artiste sera l’invité de Raphaël Scaini ce vendredi 17 mars à 9h dans Coffee on the Rocks pour fêter cette sortie, et la Saint Patrick, comme il se doit en studio !