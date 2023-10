Perrine Simon Nahum : « Si le passé nous apprend des choses, nous devons toutefois analyser les spécificités de notre époque »

Avec sa double casquette de philosophe et d’historienne, Perrine Simon Nahum tente de penser les enjeux actuels à la lumière de l’Histoire. Toutefois, Perrine Simon Nahum nous met en garde : il ne faudrait pas que nous nous laissions aveugler par le passé, risque qui nous guette si nous oublions de prendre en compte les spécificités de notre époque. Ainsi, Perrine Simon Nahum démonte l’analogie faite régulièrement entre notre temps et les années 1930 qui ont vu elles aussi la montée en puissance des populismes au pouvoir dans les Etats démocratiques et, par ailleurs, l’avènement d’Etats totalitaires. Perrine Simon Nahum souligne qu’une des différences majeures entre ces deux ères est le bouleversement "qu’ont représenté l’arrivée d’internet et le fonctionnement des réseaux sociaux qui permettent en fait de polariser et d’antagoniser la société, empêchant par là même toute forme de débat, et notamment le débat démocratique". Elle rappelle que la démocratie, contrairement à l’idée que l’on s’en fait, est "un régime de conflit, mais un régime de conflit organisé". Une organisation qui intervient entre autres au travers de la loi de la majorité, dégagée par les élections. Perrine Simon Nahum plaide pour un apprentissage de cette mécanique institutionnelle auprès des citoyens, notamment dans le cas de la consultation. "Les citoyens doivent comprendre qu’être entendu ne veut pas dire que l’on sera exaucé", explique-t-elle.

Perrine Simon Nahum s’inquiète du ressentiment que de plus en plus de gens nourrissent face à la démocratie, ressentiment qui, pour elle, résulte en partie d’une confusion entre bien être économique et liberté politique. Un ressentiment qui mène au désamour. Cette situation n’est pas qu’une spécificité française mais une tendance que l’on retrouve aussi chez nous. Un sondage RTBF / La Libre paru en 2022 faisait état qu’un Belge sur quatre donnerait le pouvoir à un leader unique. Mais Perrine Simon Nahum refuse de désespérer. Elle prend comme source d’inspiration les Ukrainiens et les femmes iraniennes dont le combat est "une lutte pour la liberté". "La leçon de la résistance, c’est qu’il ne sera trop tard que lorsque nous aurons décidé qu’il est trop tard", conclut-elle.