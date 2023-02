Perrine, 18 ans, participera aux Ovinpiades européennes des bergers à Paris

Ce samedi auront lieu les Ovinpiades européennes au Salon International de l’Agriculture à Paris, une chance énorme pour Perrine, jeune sprimontoise de 18 ans qui y participera aux côtés de trois autres étudiants belges.

Mais que sont les ovinpiades ? Il s’agit d’une compétition qui permet de déterminer le meilleur berger ou bergère. Le but est de diriger le mouton autour d’un parcours et vérifier son état. "Les ovinpiades, ce sont une série d’épreuves où on va manipuler le mouton avec certaines techniques pour ne pas le blesser. Comme épreuves, il y a le parage des onglons (couper ses ongles) ou encore la vérification de son état d’engraissement" explique Perrine Devoghel, étudiante à l’IPEA de la REID.