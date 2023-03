Perquisitions de cinq banques françaises : qu’est-ce que le système "cum cum" ?

Cinq banques ont été perquisitionnées en même temps, hier matin à Paris, c’est une première. Parmi ces cinq banques, il y en a une qu’on connaît bien chez nous, c’est BNP Paribas. Les quatre autres banques sont la Société générale, Natixis, HSBC qui est une banque britannique et Exane qui est une filiale de BNP Paribas.

Toutes ces banques sont soupçonnées de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. BNP et sa filiale sont aussi soupçonnés de fraude fiscale aggravée. C’est le PNF, le parquet national financier français qui mène l’enquête et qui parle d’hier comme de la plus grosse opération de l’histoire du PNF, avec 16 magistrats mobilités sur les 19 du PNF, 160 enquêteurs sur les 250 en postes. Bref, c’est du lourd. L’enquête a débuté en 2021, suite à la publication, en 2018 des "CumEx Files", une enquête de plusieurs médias internationaux.

Ces perquisitions entrent dans le cadre de l’affaire "cum cum". Qu’est-ce que c’est que ça ?



