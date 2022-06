Perquisitions à la VRT : le ministre Dalle compte sur la totale coopération de la chaîne

Le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle compte sur la totale coopération de la VRT dans le cadre de l'enquête judiciaire sur de possibles fraudes aux contrats sous la précédente direction. "Il est important d'indiquer qu'il s'agit de problèmes du passé", a souligné le ministre mercredi après-midi.

Des enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont mené mercredi une perquisition au siège de la VRT à Bruxelles, a indiqué le radiodiffuseur public. La perquisition s'inscrit dans une enquête sur de possibles fraudes aux contrats sous la précédente direction. Le parquet de Bruxelles n'a pas souhaité commenter. Celui-ci a ouvert une enquête en novembre 2020 sur d'éventuelles irrégularités dans des contrats conclus par le service public flamand. Elle faisait suite à une enquête d'Audit Vlaanderen, l'agence d'audit de l'administration flamande sur les contrats d'exclusivité de la VRT. Si le rapport qui en est ressorti n'a pas été rendu public, la VRT a reconnu qu'il avait mis au jour des problèmes au sein de certains de ses services. Fin mai 2021, un juge d'instruction a été saisi. Le ministre Dalle a dit ne pas vouloir davantage commenter une enquête judiciaire en cours. "Nous avons résolu les problèmes avec fermeté", a-t-il indiqué. "Je ne peux pas changer le passé. Ce qui compte c'est l'avenir. Avec le nouveau CEO, le nouveau conseil d'administration, le nouveau contrat de gestion et tout ce que nous avons construit, nous pouvons faire en sorte que cela ne puisse plus se produire ni aujourd'hui ni demain", a-t-il conclu. La VRT coopère pleinement à l'enquête judiciaire et à la perquisition qui ont eu lieu mercredi, a confirmé le CEO, Frederik Delaplace, mercredi après-midi. ""Audit Vlaanderen a effectué un audit des contrats avec la VRT en 2020. Cette procédure judiciaire en est la conséquence logique. La VRT coopère bien sûr pleinement à l'enquête", a précisé le porte-parole du radiodiffuseur, Bob Vermeir, à l'agence Belga. "Sur la base des recommandations d'Audit Vlaanderen, de nombreuses procédures et méthodes de travail ont déjà été adaptées au VRT", a-t-il ajouté.