Perquisitions à Enghien dans le cadre d’un trafic de cigarettes

57 millions de cigarettes, près de 50 tonnes de tabac… C’est le bilan impressionnant des douaniers, qui menaient il y a quelques jours une journée d’action spéciale contre la production illégale de cigarettes. Des perquisitions ont eu lieu la semaine dernière. En Flandre, à Bruxelles et dans des entrepôts d’Enghien. Les enquêteurs ont découvert une véritable usine de fabrication de cigarettes qui a été démantelée, équipée de tout le nécessaire : une ligne de production et une ligne d’emballage (video).

Sur les paquets, des marques anglaises, ainsi que la mention "Duty Free", comme on la trouve dans les aéroports. Sept personnes de nationalité lituanienne, ukrainienne et polonaise ont été arrêtées. Au total, les douaniers ont interpellé quinze individus. Le bilan de cette saisie, en termes d’accises et de TVA, dépasse les 32 millions d’euros.