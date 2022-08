Perquisitions chez Donald Trump : pourquoi le FBI pourrait bien entraver les plans de l'ex-président américain?

Actuellement, les anciens présidents bénéficient d’une pension d’environ 210.000 dollars par an (chiffre de 2020 – soit quelque 180.000 euros), soit le salaire d’un ministre. La compagne a aussi droit à une dringuelle de 20.000 dollars par an. Outre un magnifique portrait à la National Gallery, ils ont droit aussi à une assurance maladie, d’un secrétariat privé (avec quelques employés), de frais de voyages remboursés et le droit d’être soigné dans un hôpital militaire. Bref, on a calculé qu’un "ex " coûterait plus d’un million de dollars par an aux Américains.

Notons que si un chef de l’Etat devait être démis de ses fonctions, selon après impeachment, ces avantages tombent…