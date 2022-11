Pérou : une septantaine de touristes, dont des Belges, retenus en otage par des Péruviens pour dénoncer une fuite de pétrole

Les communautés autochtones bloquent en outre depuis jeudi le transit de tout type de bateau sur la rivière pour protester contre la fuite de pétrole qui avait été provoquée par une rupture de l'oléoduc Norperuano (ONP) dans la région sauvage de Loreto.

Le 27 septembre, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence durant 90 jours dans la zone touchée au sein des communautés Cuninico et Urarinas où vivent quelque 2.500 autochtones.

L'oléoduc Norperuano de la compagnie étatique Petroperú, l'un des plus grands ouvrages du pays, a été construit il y a quatre décennies pour transporter du pétrole brut de la région amazonienne à Piura, sur la côte, s'étendant sur quelque 800 km.

La compagnie avait attribué cette fuite à une attaque contre le pipeline, avec "une déchirure intentionnelle de 21 centimètres dans l'oléoduc".

Petroperu assure que l'oléoduc a été délibérément endommagé à plusieurs reprises. Depuis décembre 2021, plus de 50 sinistres ont été enregistrés. L'entreprise affirme nettoyer la pollution et fournir à la population de l'eau potable et de la nourriture.

Petroperú a fait état de 10 attaques contre son oléoduc à Loreto depuis janvier, qui ont provoqué des marées noires.