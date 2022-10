Pérou : perquisition chez la sœur du président, sa mère hospitalisée

Le domicile de la sœur du président péruvien a été perquisitionné mardi à Lima dans le cadre d’une enquête pour corruption et trafic d’influence, et sa mère qui s’y trouvait a dû être hospitalisée, a dénoncé Pedro Castillo sur Twitter.

Les procureurs sont "entrés dans la maison de ma sœur. Ma mère est là-bas. Cet acte abusif a affecté sa santé. Je tiens le bureau du procureur général responsable de la santé de ma mère", a tweeté le chef de l’État.

Visé depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d’un an par plusieurs enquêtes pour corruption et trafic d’influence, il a expliqué que sa mère, Mavila Diaz Terrones, âgée de 77 ans, se rétablissait chez sa sœur à la suite d’une récente opération.