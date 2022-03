Pérou : le Parlement engage une nouvelle procédure de destitution contre le président

Le Parlement péruvien, dominé par l'opposition, a approuvé lundi une motion engageant une procédure de destitution du président de gauche, Pedro Castillo, la deuxième depuis son élection il y a sept mois.

En décembre, le Parlement unicaméral avait rejeté une première demande de destitution pour "incapacité morale", cet argument qui a déjà fait tomber trois présidents au Pérou : Alberto Fujimori en 2000, Pedro Pablo Kuczynski en 2018 et Martin Vizcarra en 2020.

"La motion a été admise" au débat, a annoncé la cheffe du Congrès, Maria del Carmen Alva, après son adoption par 76 voix pour, 41 contre et une abstention. Seules 52 voix étaient nécessaires.

La date de l'Assemblée plénière pour débattre des arguments d'incapacité morale avant un vote qui doit réunir au moins 87 voix (sur 130) devrait être fixée lundi soir à l'issue d'une réunion entre les chefs des groupes parlementaires.

Le président Pedro Castillo doit donner des explications immédiates au pays pour sa mauvaise conduite répétée

"Le président Pedro Castillo doit donner des explications immédiates au pays pour sa mauvaise conduite répétée", a déclaré le député ultra-conservateur Jorge Montoya, un amiral à la retraite. Waldemar Cerron, chef du parti au pouvoir, Peru Libre, a estimé que le Parlement "perdait son temps" dans ces débats, assuré du rejet en bloc de la motion par les 37 députés de Peru Libre.

Corruption présumée

Selon l'opposition, le président est entaché par une affaire de corruption présumée dans son entourage et a commis une "trahison" en se déclarant ouvert à un référendum sur un débouché sur l'Océan pacifique pour le voisin bolivien enclavé.

"L'accusation de trahison n'a aucun sens. Ils cherchent n'importe quel moyen pour mettre fin à la gouvernance de Castillo", a estimé le politologue Fernando Tuesta lors d'une conférence avec la presse étrangère. "Il n'y aura pas assez de votes pour" la destitution "ni assez de manifestations de rue pour le faire partir", a-t-il souligné.

La défiance envers le président Castillo est très forte au Pérou, avec 66% d'insatisfaits selon un sondage Ipsos (69% en février). Mais 70% des personnes interrogées désapprouvent également les actions d'obstruction du Parlement.

Il s'agit de la sixième motion de destitution du Parlement péruvien contre un président en exercice depuis 2017. Des procédures pour "incapacité morale" avaient précipité la chute de Pedro Pablo Kuczynski (droite) en 2018 et de Martin Vizcarra (centre) en 2020.

L'éviction de M. Vizcarra avait déclenché des manifestations violemment réprimées qui ont fait deux morts et une centaine de blessés. Son départ avait conduit le Pérou à avoir trois présidents en cinq jours.

Ce choc des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, une constante au Pérou, a suscité l'inquiétude de la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) qui s'est dite ce week-end "préoccupée par la situation institutionnelle au Pérou" et appelle au respect de la "volonté du peuple".