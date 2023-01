Pérou : le gouvernement ordonne le déblocage des routes par la police et l’armée

Cette crise reflète surtout l’énorme fossé entre la capitale et les provinces pauvres, notamment la région andine du Sud, qui soutenaient M. Castillo et voyaient son élection comme une revanche sur ce qu’elles considèrent être le mépris de Lima.

Jeudi dans la capitale, plusieurs centaines de personnes se sont encore rassemblées dans le calme sur la place Dos de Mayo. "Nous luttons contre la dictature de Dina Boluarte", a déclaré à l’AFP Eduardo Vazquez, un manifestant, en distribuant aux autres protestataires des rations de cau cau, un plat typique à base de tripes de bœuf.

Des affrontements entre manifestants et policiers ont cependant éclaté dans le centre historique de la capitale. Les uns ont lancé des pierres et des pétards, et les autres ont riposté à l’aide de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes.

A Juliaca, ville minière de la région de Puno (sud), les proches de victimes des manifestations ont demandé jeudi "justice" au gouvernement de Dina Boluarte.

"Je ne demande que justice. Je vous demande de nous aider parce que personne ne me rendra mon frère", s’est exclamée, en larmes, María Samillán, sœur du médecin Marco Antonio Samillán, 31 ans, tué par balle lors d’une manifestation à Juliaca.

Dans cette région pauvre du sud des Andes, un affrontement avec les forces de l’ordre lors d’une tentative de prise de contrôle de l’aéroport le 9 janvier a fait 18 morts, dont un policier brûlé vif.

"Chaque jour, j’ai l’impression de mourir moi aussi. Je ne peux plus vivre", a déclaré Mme Samillán lors d’une conférence de presse avec le Comité national de coordination des droits de l’homme (CNDDHH).

Les villes de Juliaca et de Puno, à plus de 1.350 km au sud de la capitale Lima, ont été le théâtre des manifestations les plus violentes.