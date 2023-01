Pérou : le gouvernement décrète un couvre-feu dans la région de Puno, épicentre des manifestations

Le gouvernement péruvien a décrété mardi un couvre-feu de trois jours dans la région de Puno, à la frontière avec la Bolivie, où de violentes manifestations contre la présidente Dina Boluarte ont fait 18 morts depuis lundi, a annoncé le Premier ministre Alberto Otarola.

"Le Conseil des ministres a approuvé le décret" imposant un couvre-feu à Puno "pour une période de trois jours, de 20h00 à 04h00", a annoncé le Premier ministre lors d’une session plénière du Parlement.

Les manifestations ont commencé après la destitution par le Parlement puis l’arrestation le 7 décembre du socialiste Pedro Castillo. L’ex-président radical de gauche, élu en 2021, a été arrêté après avoir tenté le 7 décembre de dissoudre le Parlement et annoncé vouloir gouverner par décrets, une action qualifiée de "coup d’État" par le Parlement. Instituteur d’origine rurale, il a gouverné moins d’un an et demi, une période marquée par une profonde crise politique.

Les manifestants réclament la démission de Dina Boluarte, arrivée à la tête du pays après la destitution du socialiste. Ils exigent aussi un nouveau Parlement et la tenue immédiate d’élections, déjà avancées de 2026 à avril 2024.