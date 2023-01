Pérou: la présidente Dina Boluarte appelle le Parlement à avancer les élections

La présidente péruvienne Dina Boluarte a exhorté, dimanche soir lors d'un message télévisé à la Nation, le Parlement à approuver des élections anticipées pour octobre 2023 et ainsi tenter de sortir de la crise politique et des troubles ayant fait 48 morts depuis décembre.

"Mesdames et Messieurs du Parlement, vous devez comprendre votre responsabilité historique. Demain (lundi) vous avez l'occasion de gagner la confiance du pays en répondant à cette demande tant attendue du peuple péruvien", a déclaré la présidente alors que Parlement a désapprouvé samedi matin un projet de loi allant dans ce sens.

"Votez pour le Pérou en faveur du pays en avançant les élections à 2023 et disons à tout le Pérou avec la plus grande responsabilité que nous partons tous", a-t-elle ajouté. Elle a indiqué que si le Parlement refusait de voter l'avancement des élections, elle présenterait une réforme constitutionnelle visant à organiser les élections avec un premier tour en octobre de cette année et un second tour en décembre.