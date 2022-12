Pérou : l'ex-président Castillo en état d'arrestation, Dina Boluarte devient la première femme à diriger le pays

La vice-présidente du Pérou, Dina Boluarte, a été investie mercredi à la tête du pays, peu après la destitution par le Parlement du président Pedro Castillo. "J'assume (le pouvoir) conformément à la Constitution du Pérou, à partir de ce moment et jusqu'au 26 juillet 2026", a-t-elle déclaré devant le Parlement. Dina Boluarte, avocate de 60 ans, est la première femme à diriger le Pérou.

Plus tôt dans la journée, le Parlement du Pérou, dominé par l'opposition, a voté la destitution du président de gauche Pedro Castillo, ignorant l'annonce de sa dissolution et l'instauration de l'état d'urgence. Pedro Castillo, au pouvoir depuis juillet 2021, fait l'objet de six enquêtes pour corruption présumée, dont sont également accusés sa famille et son entourage politique.

Sa destitution pour "incapacité morale", retransmise en direct à la télévision, a été approuvée par 101 des 130 parlementaires, dont 80 dans l'opposition. Le débat sur cette motion, initialement prévu à 15h00 (20h00 GMT), a été avancé après les annonces du président Castillo.

Le parquet péruvien a depuis lors annoncé l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo. "Il est en état d'arrestation", a déclaré à la presse la procureure Marita Barreto, après la publication par l'administration judiciaire d'images montrant l'ancien chef de l'Etat, destitué par le Parlement, assis dans un fauteuil et entouré de procureurs et de policiers. Une source judiciaire a précisé à l'AFP qu'une enquête pour "rébellion" a été ouverte contre M. Castillo.