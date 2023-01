Pérou : journée de manifestations à Lima pour réclamer le départ de la présidente Dina Boluarte

Les manifestations, qui ont éclaté après la destitution et l’arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté de perpétrer un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir, ont fait au moins 42 morts.

Les protestataires, en majorité des paysans andins, estiment qu’ils seront mieux entendus dans la capitale après des semaines de mobilisation dans leurs régions. Les manifestations devraient gonfler à Lima au fur et à mesure de leur arrivée. Plusieurs partis politiques et une confédération syndicale ont appelé à une grève et un grand rassemblement à Lima jeudi.