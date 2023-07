Péronnes : un mort et un blessé au marteau dans des incidents probablement liés à deux bandes de motards

Une personne est décédée la nuit de vendredi à samedi et une autre a été blessée, en marge d’une fête sous chapiteau à Péronnes, dans l’entité d’Antoing. Selon le Parquet et des témoignages recueillis sur place, la victime, une femme, a été percutée par une voiture sur le parking et le blessé, un homme d’une cinquantaine d’années, a reçu des coups de marteau. Les faits se seraient déroulés entre deux bandes de motards, vraisemblablement des bandes rivales, ce que les enquêteurs cherchent encore à déterminer précisément. Des auditions ont déjà eu lieu mais aucune personne n’a été interpellée.

Il était peu avant deux heures lorsque les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus la nuit de vendredi à samedi, le long du chemin de St-Druon à Péronnes où se tenait une soirée dansante sous chapiteau. Les pompiers sont intervenus avec un cache victime, un camion pour l’éclairage, un camion pour le balisage et un véhicule de commandement.